«Зарубежнефть» могла купить у «Русхима» бизнес по добыче газа по цене ниже рынка
«Зарубежнефть» купила у «Русхима» Кужминское и Коровинское месторождения газа в Ненецком автономном округе. По информации источника «Ъ», активы могли достаться «Зарубежнефти» по цене ниже рынка.
По мнению источника «Ъ», «Русхим» решил продать Кужминское и Коровинское месторождения, так как их освоение становится более затратным. «Зарубежнефть» купила активы рядом со своим проектом Харьяги, где у компании есть вся необходимая инфраструктура.
Кроме того, у «Зарубежнефти» есть опыт работы в условиях Крайнего Севера, отметил источник «Ъ». По его оценкам, покупка месторождений соответствует стратегии «Зарубежнефти» по диверсификации бизнеса за счет газовых проектов.
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Экономический смысл сделки для «Зарубежнефти» — не только в приобретении запасов газа. Компания рассчитывает на синергию с Харьягинским месторождением в НАО и может стать оператором разработки новых активов, используя накопленный опыт организации работ и логистики в Арктике.
Для «Русхима» проект требовал привлечения партнера, поскольку у компании не было опыта освоения месторождений. Эти активы должны стать ресурсной базой для газохимического комплекса, поэтому участие компании, готовой самостоятельно управлять разработкой, меняет конструкцию проекта.
При этом покупка не снимает главных рисков. Обустройство Кумжинского и Коровинского месторождений оценивалось в 110–120 млрд руб., а рентабельность зависит от цен на метанол в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стоимости перевозки продукции танкерами арктического класса по Северному морскому пути; прежний проект СПГ на этой базе не состоялся, тогда как для производства метанола лицензия на экспорт СПГ не требуется.