«Зарубежнефть» могла купить у «Русхима» бизнес по добыче газа по цене ниже рынка

«Зарубежнефть» купила у «Русхима» Кужминское и Коровинское месторождения газа в Ненецком автономном округе. По информации источника «Ъ», активы могли достаться «Зарубежнефти» по цене ниже рынка.

По мнению источника «Ъ», «Русхим» решил продать Кужминское и Коровинское месторождения, так как их освоение становится более затратным. «Зарубежнефть» купила активы рядом со своим проектом Харьяги, где у компании есть вся необходимая инфраструктура.

Кроме того, у «Зарубежнефти» есть опыт работы в условиях Крайнего Севера, отметил источник «Ъ». По его оценкам, покупка месторождений соответствует стратегии «Зарубежнефти» по диверсификации бизнеса за счет газовых проектов.

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