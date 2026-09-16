Бессент: США готовы обсуждать с Китаем связанные с ИИ риски

США готовы обсуждать с Китаем общие риски, связанные с искусственным интеллектом, в ходе предстоящих переговоров. Об этом глава Минфина США Скотт Бессент заявил Axios. Встреча господина Бессента с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэнем пройдет в эти выходные в Нью-Йорке.

«США остаются лидерами в области ИИ. Мы открыты к обсуждению вопросов предотвращения общих рисков и недопущения раскола наших систем. Мы ожидаем, что дискуссии затронут модели как с открытыми, так и с закрытыми весами»,— сообщил господин Бессент.

Неназванный американский чиновник заявил Axios, что Скотт Бессент и торгпред США Джеймисон Грир — «ключевые фигуры, отвечающие за китайское направление». Кроме того, по сведениям Axios, глава Минфина играет основную роль в определении политики Белого дома касательно ИИ.

9 сентября из Anthropic (разработчик Claude) уволился ведущий специалист по обучению ИИ-моделей Джейкоб Коксон. Он заявил, что из-за конкуренции ИИ-компании «несутся прямо к самосовершенствующемуся сверхинтеллекту и играют нашими жизнями». Позже к призыву замедлить развитие ИИ присоединились главы Anthropic Дарио Амодей, SpaceX Илон Маск и OpenAI Сэм Альтман. Президент США Дональд Трамп, однако, отверг эту идею из-за опасений уступить превосходство Китаю.

Переговоры между господами Бессентом и Хэ пройдут в преддверии саммита в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированного на 24 сентября. По данным собеседников Axios, помимо ИИ стороны обсудят торговлю, редкоземельные металлы и другие экономические вопросы.