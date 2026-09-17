Рынок рекламы на пиратских видеосервисах вырос в первом полугодии на 4,2%

В первом полугодии 2026 года рынок рекламы на пиратских видеосервисах впервые с 2024 года показал рост, за период сегмент вырос на 4,2%. Об этом “Ъ” рассказал собеседник в крупной рекламной компании. В 2025 году рынок сократился на 5,5% год к году. Как отметил собеседник “Ъ”, в 2026 году рост обеспечен не ценовым фактором, а ростом трафика на пиратские сайты, который за январь—август увеличился на 10%.

При этом цены на пиратскую рекламу в 2026 году в ряде категорий оказались даже выше, чем у легальных площадок. Как следует из прайса на рекламу на нелегальных онлайн-кинотеатрах от рекламного поставщика Link Agency, который есть в распоряжении “Ъ”, стоимость CPM (цена за 1 тыс. показов) сейчас на ряде популярных пиратских видеосервисах составляет 260 руб. за pre-roll (in-stream, формат рекламного ролика, который демонстрируется перед началом основного контента). CPM за multi-roll (формат, который встраивается перед основным контентом, посреди него или в конце) стоит 210 руб., а «всплывающие» на ресурсах баннеры — 170 руб. и 140 руб. соответственно. Стоимость интеграции в озвучке контента составляет 8 тыс. руб. за 1 минуту.

В «VK Видео» в категории in-stream рекламы в среднем начальная ставка может составлять 90–250 руб. и определяется через аукцион, рассказал “Ъ” собеседник в одном из рекламных агентств. Другой собеседник “Ъ” на рынке оценил среднюю стоимость CPM в «VK Видео» в 170–180 руб. В Rutube стоимость определяется через сейлз-хаус «ГПМ Рекламы»: стоимость CPM стартует от 1 тыс. руб. без НДС, добавил собеседник “Ъ”. В «Газпром-медиа холдинге» отказались от комментариев, в VK не ответили “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выгода напоказ».