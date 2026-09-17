Структуры Россельхозбанка сменили гендиректора агрофирмы «Ариант»

Новым гендиректором ООО «Агрофирма "Ариант"» стал Денис Дородных. В Россельхозбанке (управляет структурами «Арианта») “Ъ” заявили, что решение о смене руководителя объясняется завершением определенного этапа управления активом. Денис Дородных займется реконструкцией производственных мощностей, выводом компании на экспортные рынки и повышением эффективности бизнеса.

Назначение на место гендиректора профильного отраслевого менеджера обычно свидетельствует о подготовке актива к структурной оптимизации или последующей продаже. Эксперты оценивают бизнес агрофирмы «Ариант» в 13–18 млрд руб. Наиболее логичными покупателями он считает вертикально интегрированные компании, которым требуются мощности на Урале и сырье для переработки.

Подробности — в материале «Мясо набирает аппаратный вес».