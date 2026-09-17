Мясо набирает аппаратный вес

В специализирующейся на производстве и переработке мяса агрофирме «Ариант» сменился гендиректор. Должность занял выходец из ГК «Агропромкомплектация» Денис Дородных. Два года назад «Ариант» был обращен в доход государства и теперь одним из вариантов его будущего считается продажа бизнеса — ориентировочно за 13–18 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новым гендиректором ООО «Агрофирма "Ариант"» 15 сентября 2026 года стал Денис Дородных, следует из базы данных СПАРК. С марта 2026 года пост занимала Елена Сизарева. В Россельхозбанке (РСХБ; управляет структурами «Арианта») “Ъ” заявили, что решение о смене руководителя объясняется завершением определенного этапа управления активом. Елена Сизарева выполнила задачи и приняла решение о переходе на другую работу, сказали там. Денис Дородных займется реконструкцией производственных мощностей, выводом компании на экспортные рынки и повышением эффективности бизнеса.

Агрофирма «Ариант» — производитель мясной продукции, созданный на базе образованного еще в 1989 году кооператива «Энергия». Занимается выпуском охлажденного мяса, полуфабрикатов, колбас, ветчин, холодца, сосисок и прочего. Мощности расположены преимущественно в Челябинской области, где «Ариант» также развивает собственную розницу из 54 магазинов. Согласно СПАРК, выручка ООО «Агрофирма "Ариант"» в 2025 году составила 17,1 млрд руб., увеличившись год к году на 4,9%. Чистая прибыль выросла в пять раз, до 1,38 млрд руб.

Агрофирма изначально входила в ГК «Ариант», включавшую в том числе одного из крупнейших в России производителей вина «Кубань-Вино» и виноградную агрофирму «Южная». До 2024 года все эти активы контролировались челябинскими бизнесменами Александром Аристовым, Юрием Антиповым и членами их семей, затем были изъяты в доход государства по иску Генпрокуратуры. Власти передали бизнес в управление структурам РСХБ. Единственным владельцем агрофирмы «Ариант» сейчас выступает закрытый паевой инвестфонд «РСХБ Агрос».

Управлением агрофирмой «Ариант» с мая 2024-го по март 2026 года занималось ООО «РСХБ-Финанс», затем пост гендиректора заняла Елена Сизарева. До этого она фигурировала в качестве советника управляющего директора. Денис Дородных в 2010-х годах работал в структурах ГК «Агропромкомплектация», возглавлял, в частности, Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, выпускающий продукцию под брендом «Ближние горки». В 2025 году он был гендиректором ООО «УК "Мустанг"», эта компания занимается производством кормов. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев полагает, что в год гендиректор «Арианта» может зарабатывать около 12 млн руб.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина отмечает, что назначение на место гендиректора профильного отраслевого менеджера — обычно маркер подготовки актива к структурной оптимизации или последующей продаже.

Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий оценивает бизнес агрофирмы «Ариант» в 13–18 млрд руб. Наиболее логичными покупателями он считает вертикально интегрированные компании, которым требуются мощности на Урале и сырье для переработки. Это «Сибагро», «Черкизово» и «Агроэко», рассуждает эксперт. Продать мясной блок компании логично единым лотом. Реалистичным горизонтом реализации «Арианта» Юрий Левицкий называет 2027–2028 годы при условии благоприятной конъюнктуры и снижения стоимости заемного финансирования.

83 килограмма составляет среднегодовое потребление мяса на человека в России в этом году, по оценке Национальной мясной ассоциации.

Господин Левицкий отмечает, что приход в компанию управленца с отраслевым опытом может указывать на то, что структурный этап в рамках перехода прав на «Ариант» пройден и фокус смещается на операционные показатели. «Для РСХБ это, по всей видимости, типичная последовательность: сначала в управлении люди из финансово-контрольного блока, затем — отраслевой операционный директор»,— говорит он. Но эксперт не исключает сценария, при котором продажа «Арианта» в принципе не рассматривается.

Альбина Корягина обращает внимание, что банковским управленцам часто оказывается непросто самостоятельно заниматься развитием агробизнеса. Одновременно сам по себе процесс изъятия актива в доход государства, по ее словам, часто сопровождается уходом ключевых сотрудников и потерей управленческой устойчивости. Это может отражаться в том числе на показателях работы бизнеса.

Согласно NTech, натуральные продажи копченостей «Арианта» в январе—июне 2026 года сократились на 35% год к году, вареных колбас и ветчины — на 10%. Это хуже показателей рынка. Например, спрос на копчености в целом, по данным NTech, в годовом выражении увеличился на 6%.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров