«Зарубежнефть» выкупила у «Русхима» бизнес по добыче газа

Структура государственной «Зарубежнефти» «ЗН Перспектива» приобрела у «Русхима» ООО ЕСН, владеющее лицензией на Коровинское месторождение газа в Ненецком автономном округе. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 15 сентября. В тот же день гендиректор «ЗН Перспектива» Вячеслав Терентьев возглавил АО «СН Инвест», которому принадлежит лицензия на Кумжинское месторождение. Источники “Ъ” говорят, что и этот актив перешел к структурам «Зарубежнефти».

«Зарубежнефть» покупает активы рядом со своим проектом Харьяги, в регионе, где владеет всей необходимой инфраструктурой, имея опыт работы в условиях Крайнего Севера. Сделка, добавляет источник “Ъ”, отвечает стратегии компании по диверсификации бизнеса за счет газовых проектов, и активы могли достаться по цене ниже рынка.

Подробности — в материале «Недра нашли новых хозяев».