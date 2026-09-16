Энергетики готовы защищать электростанции от БПЛА за счет оптовых потребителей

Среди актуальных вопросов энергетики — повышение безопасности и восстановление электростанций, для чего стоит зафиксировать необходимые средства и учесть затраты в надбавке на мощность. Это следует из презентации главы «Совета производителей энергии» Александры Паниной, представленной на конференции ассоциации. Новая мера, как поясняют источники “Ъ”, необходима для возмещения энергокомпаниям затрат на защиту электростанций от атак БПЛА. Знакомый с ходом обсуждения источник “Ъ” полагает, что ввод надбавки маловероятен и, вероятно, речь будет идти о подтверждении затрат на основе типовых решений. Кроме того, регуляторы обсуждают предоставление компенсаций для ремонта электростанциям, которые уже пострадали от ударов.

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что понимают важность поднятого вопроса. Возможность и объем такой компенсации затрат, а также конкретные механизмы ее реализации сейчас обсуждаются рыночным сообществом. До завершения этой работы давать какие-либо оценки преждевременно, считают там. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

Подробнее об этом читайте в материале «Генераторы закрываются от БПЛА».