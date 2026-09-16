«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Факел» в матче РПЛ

Девятый тур чемпионата России начался в среду, 16 сентября, с матча, в котором «Спартак», располагавшийся перед ним в турнирной таблице вместе с московским «Динамо» и ЦСКА сразу за лидером — «Краснодаром», с огромным трудом, благодаря голу Манфреда Угальде на последних минутах обыграл дома — 1:0 — аутсайдера первенства «Факел».

Все в этот будний вечер складывалось для «Спартака» на первый взгляд неплохо. Игра похожа именно на игру с участием команд, у одной из которых замах, кажется, на что-то грандиозное, а у другой до сих пор нет в сезоне побед и забитых мячей с гулькин нос. «Факел» вообще не рвется вперед, но и обороняется ведь с виду не так чтобы исключительно компактно. Вот, например, на правом фланге спартаковской атаки Роман Зобнин с Маркиньюсом протоптали, проникая в воронежские тылы, не тропинку даже, а целый проспект. И Жедсон, которого тренер «Спартака» Хуан Карседо, похоже, не привязал к конкретной позиции, вольницей пользуется сполна — возникает то тут, то там.

«Факел» же не делает ничего, чтобы хоть как-то подпортить соперникам жизнь. Лучше всего ведь портить ее собственными, пусть редкими, укусами, заставляющими оглядываться назад, сдерживать порывы. А укусов нет. Форвард Александр Кокшаров дисциплинированно гоняется за иногда вылетающим в его сторону мячом. Но как его добыть в одиночку?

Подробнее — в материале «Ъ» «"Спартак" не споткнулся на последнем»