Рост цен на топливо и тарифы ЖКХ будут способствовать ускорению инфляции

Инфляция в августе замедилась после июльского всплеска, но осталась выше среднего уровня второго квартала, следует из опубликованного Банком России обзора. Регулятор оценивает устойчивую инфляцию в 5–6% в пересчете на год с учетом сезонности и отмечает, что большинство ее показателей в августе снизились. Среди факторов, поддерживающих рост цен, названы вторичные эффекты удорожания топлива. В октябре к ним добавится перенесенная с июля индексация тарифов на ЖКУ.

Другим источником роста инфляции становится ослабление рубля. В августе он потерял 6,8% к доллару, 7,4% к юаню и 8,3% к евро, а за последние три месяца — соответственно 13,8%, 14,5% и 12,3%. На этом фоне рост цен на чувствительные к курсу товары и услуги ускорился в августе до 8% SAAR с 5,5% в июле 2026 года.

Подробности — в материале «Устойчивая инфляция не спешит снижаться».