Рост цен на топливо и тарифы ЖКХ будут способствовать ускорению инфляции
Инфляция в августе замедилась после июльского всплеска, но осталась выше среднего уровня второго квартала, следует из опубликованного Банком России обзора. Регулятор оценивает устойчивую инфляцию в 5–6% в пересчете на год с учетом сезонности и отмечает, что большинство ее показателей в августе снизились. Среди факторов, поддерживающих рост цен, названы вторичные эффекты удорожания топлива. В октябре к ним добавится перенесенная с июля индексация тарифов на ЖКУ.
Другим источником роста инфляции становится ослабление рубля. В августе он потерял 6,8% к доллару, 7,4% к юаню и 8,3% к евро, а за последние три месяца — соответственно 13,8%, 14,5% и 12,3%. На этом фоне рост цен на чувствительные к курсу товары и услуги ускорился в августе до 8% SAAR с 5,5% в июле 2026 года.
Подробности — в материале «Устойчивая инфляция не спешит снижаться».
Удорожание топлива передается в потребительские цены не напрямую, а через издержки бизнеса. Сначала дорожают грузовые перевозки, авиация, такси и курьерская доставка, затем — плодоовощная и другая скоропортящаяся продукция, стройматериалы и мебель; дополнительные затраты возникают и у сельхозпредприятий. По оценкам, при росте цены топлива на 20–25% в годовом выражении его вклад в инфляцию по итогам года может составить 0,4–0,7 процентного пункта, поэтому топливный фактор способен затрагивать широкий набор товаров и услуг с временным лагом, а не только сам бензин.
Перенесенная с июля индексация тарифов ЖКХ добавляет к этому прямой импульс через рост обязательных платежей населения: без этого переноса годовая инфляция в июле была бы заметно ниже. На фоне ослабления рубля и подорожания топлива инфляционные ожидания россиян остаются повышенными, и их дальнейшее снижение не гарантировано. Рост инфляции и ее ожиданий, в свою очередь, может повлиять на траекторию денежно-кредитной политики Банка России.