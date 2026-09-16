Инвестор «Донского антрацита» намерен восстановить добычу

АО РПК, выкупившее долговые обязательства угольных предприятий «Шахтоуправление “Обуховская”» и «Донской антрацит», рассматривает инвестицию как долгосрочный проект по восстановлению добычи, а не как спекулятивную сделку в ожидании конъюнктуры. Об этом «Ъ» рассказал собеседник, близкий к компании.

По его словам, РПК закупила горно-шахтное оборудование на 1,2 млрд руб. и утвердила инвестиционную программу на 9,1 млрд руб. на реновацию двух шахт, включая ввод трех новых лав. В РПК подчеркивают социальную направленность проекта — сохранение трудовых коллективов, рабочих мест и угледобычи в Восточном Донбассе.

Как отмечает собеседник «Ъ», гендиректор РПК Феликс Нахшунов — профильный руководитель горнодобывающих предприятий. С ноября 2023-го по 2025 год по поручению Росимущества он руководил Дальнегорским ГОКом (сегодня входит в «Росхим»), единственным в РФ производителем борной кислоты, и под его управлением предприятие вышло на прибыль. Возглавляя в 2018–2020 годах кемеровский актив итальянской Coeclerici, господин Нахшунов добился прироста запасов разреза «Корчакольский».

«Обуховская» и «Донской антрацит» занимаются добычей и обогащением антрацита в Ростовской области. Совокупные запасы оцениваются в 97,3 млн тонн. В 2025 году добыча «Обуховской» сократилась на 22%, до 1,26 млн тонн, «Донского антрацита» — на 13%, до 550 тыс. тонн. Как сообщал «Ъ», РПК получила в залог технику и оборудование компаний, которые прежде были в залоге у Сбербанка, а также выпущенные «Обуховской» и «Донским антрацитом» векселя.

Подробнее — в материале «Ъ» «В шахтах нарубили долгов».