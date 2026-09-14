Швеция на перепутье

По предварительным результатам парламентских выборов в Швеции, разрыв между оппозиционным левоцентристским блоком экс-премьера Магдалены Андерссон и правящим правоцентристским блоком Ульфа Кристерссона составляет лишь три мандата в пользу оппозиции. Итоговые результаты объявят не раньше 16 сентября, однако уже сейчас ясно: страна получит расколотый пополам парламент и правительство, вынужденное идти на компромиссы с оппозицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон

Фото: Denis Balibouse / Reuters Бывшая премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Первое объявление итогов парламентских выборов в Швеции не обрадовало никого: данные экзитполов сулили левоцентристской оппозиции во главе с Социал-демократической рабочей партией экс-премьера Магдалены Андерссон победу с перевесом в один мандат. Однако ближе к утру разрыв в пользу левого лагеря увеличился до трех мест (176 мандатов против 173). Пока подсчитано порядка 95% бюллетеней, а обработка тех, которые были присланы по почте или из-за рубежа, закончится не раньше 16 сентября. Итоговая явка на выборах составила 80,4%. Для Европы такие цифры считаются крайне высокими, однако для Швеции их можно назвать довольно низкими с учетом пиковых значений последних лет. В 2018 году на выборы пришли рекордные 87,2% избирателей, а в 2022 году — 84,2%. Тренд на снижение политической активности налицо.

Главной сенсацией этих выборов стали позиции правых популистов из «Шведских демократов»: опросы общественного мнения прочили им небывалый подъем поддержки избирателей (в некоторых случаях до рекордных 28%), однако они даже не смогли повторить успех 2022 года. Их промежуточный результат — 17,6%, в то время как на прошлых выборах они перешагнули 20-процентный рубеж. Такое падение поддержки неслучайно: «Шведские демократы» не входили в правящую коалицию, но ситуативно поддерживали правительство меньшинства премьер-министра Ульфа Кристерссона в парламенте. После нынешних выборов им прочили место в коалиционном правительстве, что отпугнуло некоторых избирателей.

По итогам выборов стало очевидно, что мощное влияние на жизнь страны в ближайшие годы окажет глубокий раскол в шведском обществе. Предварительные 49,5% у левых против 49,1% у правых говорят о разделении страны на сторонников сохранения классического скандинавского «социального государства» и адептов жестких рыночных реформ.

Несмотря на то что правый блок пока уступает оппозиции, действующий премьер-министр категорически отказывается признавать поражение. Назвав ночные результаты «захватывающими», Кристерссон подчеркнул, что вопрос о власти остается открытым до обработки последнего бюллетеня и правые намерены бороться за сохранение правящей коалиции.

Подобная жесткая позиция действующего главы кабмина лишь добавляет нервозности шведским рынкам и крупному бизнесу, фиксирующему политическую неопределенность. В условиях подобной турбулентности эксперты называют наиболее реалистичным сценарием возвращение в кресло премьера Магдалены Андерссон, однако ее камбэк будет крайне непростым. Если она возглавит правительство, то попытается сделать упор на ревизию действующей экономической политики. Прежде всего Андерссон попытается заморозить начатые правыми процессы приватизации в здравоохранении и образовании, а также поднимет налоги для бизнеса, чтобы восполнить недостаток средств на финансирование социальных программ. При этом в вопросах миграции и национальной безопасности, включая курс на продолжение интеграции в НАТО и поддержку Украины, вряд ли что-то изменится.

Процесс формирования нового кабинета министров станет затяжным и болезненным тестом для политической системы Швеции. Парламент нового созыва уйдет в режим тотального раскола, при котором у любого потенциального правительства не будет комфортного большинства для принятия решений без оглядки на оппозицию. Прохождение любых значимых законопроектов и утверждение бюджета превратятся в изнурительный процесс взаимных уступок с непредсказуемым итогом.

Вероника Вишнякова