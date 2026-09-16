МТС пустит часть средств на выкуп акций

Инвесторы негативно отреагировали на смену дивидендной политики МТС, привязавшей выплаты к операционному доходу до вычета амортизации (OIBDA). Акции потеряли в цене больше 7%, откатившись к значениям начала сентября. С учетом того, что часть средств компания будет направлять на выкуп бумаг, для обеспечения выплат дивидендов на уровне предшествующих лет OIBDA, по оценке экспертов, должна удвоиться и достигнуть 500 млрд руб.

В первый час основной торговой сессии 16 сентября стоимость акций МТС на Московской бирже упала больше чем на 7%, до 185,5 руб. Попытка отыграть падение закончилась безрезультатно, и к концу основной сессии котировки остановились вблизи 185 руб. В результате акции одного из крупнейших российских сотовых операторов оказались аутсайдером среди ликвидных ценных бумаг (с объемом торгов свыше 1 млрд руб.).

Столь негативную реакцию у инвесторов вызвало решение МТС в 2027–2028 годах привязать объем выплачиваемых дивидендов к показателю OIBDA (операционный доход до вычета амортизации). Дивидендная политика компании за 2024–2026 годы предусматривала, что выплаты производятся раз в год и должны составлять не менее 35 руб. на акцию. При этом за 2025 год компания выплатила 69,9 млрд руб. В новой версии дивидендной политики выплаты составят 20% от годовой OIBDA, причем их будут проводить три раза в год.

В МТС заявили “Ъ”, что в ближайшие годы компания «ожидает сохранения двузначных темпов роста OIBDA и выручки, которая к 2028 году достигнет 1 трлн руб.». Однако об оценке уровня OIBDA в компании не уточнили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дивидендный звоночек».