Партии завершили думскую кампанию митингом, форумом и стендапом

Участники выборов в Госдуму 16 сентября подытожили агитационный период серией мероприятий с участием партийных активистов и первых лиц. Финальные аккорды КПРФ, «Родины» и Партии пенсионеров прошли в формате публичных мероприятий, тогда как «Единая Россия» (ЕР) в рабочем режиме напомнила сама себе об ответственности перед державой и избирателем. «Новые люди» (НЛ) рискнули попрощаться с кампанией на легкой ноте — в формате юмористической «прожарки».

КПРФ провела в Москве акцию «Красные в городе». Депутаты, кандидаты, активисты и сторонники партии собрались на Триумфальной площади около станции метро «Маяковская», чтобы пообщаться с избирателями и товарищами. Коммунисты развернули агитационные кубы и стенды, которые рассказывали как о партийной «Программе победы», так и о кандидатах в Госдуму по одномандатным округам.

Например, куб Ильи Киселева информировал о том, чего он будет добиваться для района Северное Медведково: остановки наркоторговли, возвращения безопасной системы движения, решения проблемы парковочных мест и пр. Идущий по Люблинскому округу Антон Жмакин лаконично предложил «достойно жить, а не выживать», а Александр Ищенко (Тушинский округ) выбрал лозунг «Экономика для всех, справедливость для каждого». Активисты раздавали прохожим листовки с призывом записаться в наблюдатели, голосовать в последний день выборов (20 сентября) и только бумажным бюллетенем. «Пока вы рядом с урной, у фальсификаторов нет шансов»,— гласили буклеты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перед выборами не наагитируешься»