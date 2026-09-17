Как Петр Толстой находит что-то новое на своих третьих думских выборах

“Ъ” завершает серию публикаций о том, как проходят кампании по выборам в Госдуму в одномандатных округах Москвы. Последний герой — кандидат от «Единой России» по Люблинскому округу №198, действующий вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, который знает многих своих избирателей по именам и уверен, что россиянам есть за что благодарить единороссов.

«Самое главное, что у всех здесь хорошее настроение вне зависимости от результатов партии!» — облучал оптимизмом свою разномастную аудиторию Петр Толстой, обращаясь со сцены к собравшимся в амфитеатре парка 850-летия Москвы. За его спиной мужчины в костюмах деловито собирали с многочисленных столов тканые шахматные поля. Только что здесь закончился финал турнира «Кубок Сергея Карякина», участие в котором мог принять любой желающий младше 17 лет. Сам гроссмейстер, а по совместительству сенатор и однопартиец господина Толстого комфортно расположился в кресле, приготовившись разделить с кандидатом поток вопросов москвичей и гостей столицы.

Разделение в итоге состоялось по возрастному признаку. Дети поголовно обращались к господину Карякину, интересуясь, кто научил его играть в шахматы и не хотел ли он в детстве заняться чем-то другим. Сенатор охотно познакомил юных горожан с деталями своей биографии, а попутно похвалился, что в последнее время пробует себя в хоккее. Вопросы Петру Толстому больше задавали взрослые. Пожилая дама с выражением спрашивала, какие еще виды спорта нуждаются в усиленном развитии. Некоторые пользовались возможностью, чтобы отблагодарить политика, как некая ухоженная пенсионерка, которая, заполучив микрофон, трижды произнесла: «Поклон вам!..»

Подробнее — в материале «Ъ» «Единорусская партия»