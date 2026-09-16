Генераторам не светит майнинг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект, запрещающий производителям электроэнергии выступать операторами инфраструктуры для майнинга. Об этом замглавы ФАС Геннадий Магазинов сообщил на конференции ассоциации «Совет производителей энергии». По его словам, в ближайшее время законопроект будет вынесен на общественное обсуждение. Запрет предлагается распространить на все субъекты электроэнергетики.

Запрет на майнинг в России до 2031 года действует в нескольких регионах, в том числе в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье, на Севером Кавказе и т.д. С 15 августа 2026 года ограничение сроком до 31 декабря 2032 года введено в Москве и Подмосковье, а также в нескольких приграничных районах Курской области.

Нагрузка ЦОДов в России, включая майнинг, сейчас достигает 4 ГВт (около 2% от общего энергопотребления в стране). К 2030 году потребность ЦОДов в энергоснабжении вырастет еще на 2 ГВт, оценивало Минцифры на совещании у вице-премьера Александра Новака в конце 2025 года.

Анатолий Костырев, Анна Тыбинь