Верховный суд поставил соучастников растраты активов «Югры» в конец очереди кредиторов

Верховный суд РФ (ВС) отправил в последнюю очередь требования трех кредиторов обанкротившегося банка «Югра», которых связывали с бенефициаром кредитной организации. Суд установил, что эти лица содействовали растрате 23,6 млрд руб. банка через получение заведомо невозвратных кредитов. ВС постановил, что соучастники причинения вреда должнику не могут претендовать на погашение требований наравне с добросовестными кредиторами. Юристы уверены, что эта позиция будет применяться и в других банкротных делах.

В рамках банкротства банка «Югра» экономколлегия ВС рассмотрела спор о понижении в очередности (субординации) требований трех кредиторов — «Восток», «Мултановское» и «Капстрой», у которых были счета в этом банке. После отзыва у «Югры» лицензии в июле 2017 года требования трех компаний о возврате оставшихся в банке 49,77 млн руб. были включены в реестр наравне с остальными кредиторами.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее конкурсным управляющим «Югры», потребовало понизить требования этих трех юрлиц до последней очереди. АСВ заявляло, что компании наряду с контролировавшими банк лицами участвовали в доведении «Югры» до банкротства в результате растраты более 23,6 млрд руб. Арбитражные суды трех инстанций отклонили иск АСВ, поскольку не обнаружили компенсационного финансирования. Требования компаний возникли из обычных договоров банковского счета, а их аффилированности с «Югрой» недостаточно для субординации, пояснялось в судебных актах. Однако АСВ с такими выводами не согласилось и подало жалобу в ВС (см. “Ъ” от 5 августа), добившись передачи дела в экономколлегию.

По итогам рассмотрения дела коллегия отменила все судебные акты. ВС пришел к выводу, что нижестоящие суды оставили без внимания противоправное поведение трех компаний.

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