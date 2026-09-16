Верховный суд поставил соучастников растраты активов «Югры» в конец очереди кредиторов
Верховный суд РФ (ВС) отправил в последнюю очередь требования трех кредиторов обанкротившегося банка «Югра», которых связывали с бенефициаром кредитной организации. Суд установил, что эти лица содействовали растрате 23,6 млрд руб. банка через получение заведомо невозвратных кредитов. ВС постановил, что соучастники причинения вреда должнику не могут претендовать на погашение требований наравне с добросовестными кредиторами. Юристы уверены, что эта позиция будет применяться и в других банкротных делах.
В рамках банкротства банка «Югра» экономколлегия ВС рассмотрела спор о понижении в очередности (субординации) требований трех кредиторов — «Восток», «Мултановское» и «Капстрой», у которых были счета в этом банке. После отзыва у «Югры» лицензии в июле 2017 года требования трех компаний о возврате оставшихся в банке 49,77 млн руб. были включены в реестр наравне с остальными кредиторами.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее конкурсным управляющим «Югры», потребовало понизить требования этих трех юрлиц до последней очереди. АСВ заявляло, что компании наряду с контролировавшими банк лицами участвовали в доведении «Югры» до банкротства в результате растраты более 23,6 млрд руб. Арбитражные суды трех инстанций отклонили иск АСВ, поскольку не обнаружили компенсационного финансирования. Требования компаний возникли из обычных договоров банковского счета, а их аффилированности с «Югрой» недостаточно для субординации, пояснялось в судебных актах. Однако АСВ с такими выводами не согласилось и подало жалобу в ВС (см. “Ъ” от 5 августа), добившись передачи дела в экономколлегию.
По итогам рассмотрения дела коллегия отменила все судебные акты. ВС пришел к выводу, что нижестоящие суды оставили без внимания противоправное поведение трех компаний.
Подробнее — в материале «Ъ» «Крайним будешь».
Понизив требования трех компаний, Верховный суд опирался на их роль в событиях, которые, по версии следствия, начались еще весной 2014 года — за три года до отзыва у «Югры» лицензии. Тогда владелец банка Алексей Хотин, по данным следствия, привлек трех топ-менеджеров, и с 2014 по 2017 год на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» были оформлены кредитные договоры, позволившие вывести денежные средства из банка. Фиктивные договоры, по версии следствия, заключались именно с этими тремя обществами — на них оформили несколько десятков договоров в рублях, долларах и евро.
Механизм, по версии обвинения, выглядел так: после оформления кредитов компании заключали фиктивные договоры поставки товара или оказания услуг с другими фирмами, а деньги затем выводились на счета, принадлежавшие подсудимым, либо за рубеж. Сами кредиты, считает обвинение, направлялись владельцем банка на финансирование собственных бизнес-проектов в сфере недвижимости, добычи и транспортировки нефти, а также на рефинансирование займов, полученных в других кредитных организациях. Благодаря этим операциям банку «Югра», по версии следствия, был причинен ущерб в размере 23 млрд 627 млн руб.
Показательна и дальнейшая судьба возвращенных средств: в ходе судебного разбирательства компании перевели на счет АСВ 17,3 млрд руб. в дополнение к 6 млрд руб., которые были заплачены ранее в качестве возврата денежных средств по кредитам. На этом основании защита Хотина заявляла, что деньги возвращены в полном объеме и ущерб полностью погашен.