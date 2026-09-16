Чем известен Антон Грунис

16 сентября стало известно о смерти Героя России Антона Груниса, доложившего летом Владимиру Путину о взятии Константиновки. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Подробности биографии офицера — в справке “Ъ”.

Антон Феликсович Грунис родился в 1979 году в Казани. Выпускник Казанского суворовского военного и Московского высшего общевойскового командного училища. Участвовал в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии. По данным СМИ, в 2005 году в звании гвардии капитана занимал должность заместителя командира батальона в гвардейском мотострелковом Гнезненском полку. К 2020 году в звании полковника командовал мотострелковым полком 150-й мотострелковой дивизии. В 2021 году был уволен в запас, однако после начала СВО возобновил военную службу.

В мае 2023 года назначен командиром 4-й отдельной мотострелковой бригады, сменив погибшего комбрига Вячеслава Макарова. Летом того же года после перехода Артемовска под контроль российских сил его подразделение держало оборону на фланге, остановив наступление ВСУ в районе села Клещеевка. В 2024-м ему было присвоено звание генерал-майора.

В начале июля 2026 года по видеосвязи Антон Грунис, под командованием которого 4-я ОМСБр участвовала в освобождении Константиновки, доложил Владимиру Путину подробности освобождения города. В конце августа 2026 года указом президента ему было присвоено звание Героя России. Медаль «Золотая Звезда» вручил министр обороны Андрей Белоусов в Национальном центре управления обороной РФ.