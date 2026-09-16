Умер Герой России Антон Грунис, доложивший Путину о взятии Константиновки

Генерал-майор Антон Грунис, летом доложивший президенту о взятии Константиновки и получивший звание Героя России, умер. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Обстоятельства смерти офицера он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор Антон Грунис

Фото: Минобороны России Генерал-майор Антон Грунис

Фото: Минобороны России

«Настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины», — написал господин Алаудинов в Telegram.

В начале июля Антон Грунис доложил Владимиру Путину подробности о взятии Константиновки. Президент назвал это событие ключевым для установления контроля над всей ДНР. Он также отметил, что генерал Грунис — «человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет блестяще».

В конце августа генерала наградили медалью «Золотая Звезда» за мужество и героизм.