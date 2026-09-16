Умер Герой России Антон Грунис, доложивший Путину о взятии Константиновки
Алаудинов: умер доложивший Путину о взятии Константиновки генерал Грунис
Генерал-майор Антон Грунис, летом доложивший президенту о взятии Константиновки и получивший звание Героя России, умер. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Обстоятельства смерти офицера он не привел.
Генерал-майор Антон Грунис
Фото: Минобороны России
«Настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины», — написал господин Алаудинов в Telegram.
В начале июля Антон Грунис доложил Владимиру Путину подробности о взятии Константиновки. Президент назвал это событие ключевым для установления контроля над всей ДНР. Он также отметил, что генерал Грунис — «человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет блестяще».
В конце августа генерала наградили медалью «Золотая Звезда» за мужество и героизм.
Освобождение Константиновки имело значение из-за положения города в славянско-краматорско-константиновском укрепрайоне: его называли одним из основных узлов обороны, где, по оценке украинского командования, была создана практически неприступная оборона.
В начале июля 2026 года сообщалось, что в освобождении города участвовала 4-я бригада Вооруженных сил России. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, до конца 2026 года ее планировали преобразовать в дивизию — это стало объявленным организационным следствием боевых действий на данном направлении.