Минфин предложил подключить к централизованным госзакупкам еще 21 ведомство

Минфин подготовил проект постановления правительства, предусматривающий дальнейшую централизацию госзакупок. Речь идет о концентрации в федеральном казенном учреждении «Центр по обеспечению деятельности Казначейства» (ФКУ ЦОКР) закупочных функций ведомств для сокращения затрат за счет эффекта масштаба, ускорения процедур и снижения коррупционных рисков. Сейчас централизованно осуществляются закупки для 20 ведомств (среди них — Минсельхоз, Минприроды, Минэнерго, Минздрав и их территориальные органы) в отношении 12 видов типовой продукции, включая мебель, автомобили и услуги по их мойке, запчасти и топливо.

В следующем году Минфин, согласно проекту, планирует подключить к централизованным закупкам еще 21 ведомство, в частности Минпромторг, Минтруд, Минцифры, ФАС, ФТС, Росстат и их территориальные органы. При этом для закупок в интересах транспортных ведомств, на которые также предлагается распространить механизм (например, Минтранс, Росавиация, Росавтодор), закупочные функции будет осуществлять отдельная организация — ФКУ «Ространсмодернизация». Расширяется и список типовой продукции и услуг, которые должны закупаться централизованно,— с 12 до 46 видов. Добавляются, например, бутилированная вода, услуги архивов, услуги по дезинфекции и дератизации помещений, по перевозке (включая такси), по дополнительному образованию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госзаказ сосредотачивается»