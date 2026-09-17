Госзаказ сосредотачивается

Практику централизованных госзакупок планируется масштабировать. Минфин предлагает с 2027 года увеличить число ведомств, для которых они проводятся, с 20 до 41, включив в перечень, в частности, Минпромторг, Минцифры и ФАС. Одновременно существенно расширяется и список работ и услуг, которые должны закупаться централизованно. Эксперты отмечают, что такой подход позволит экономить бюджетные средства и повысит управляемость закупками, но есть риски вытеснения из закупок малых и средних поставщиков за счет укрупнения лотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин предложил правительству собирать закупки ведомств воедино в еще большей степени, чем раньше (на фото — министр финансов Антон Силуанов)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Минфин предложил правительству собирать закупки ведомств воедино в еще большей степени, чем раньше (на фото — министр финансов Антон Силуанов)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Минфин подготовил проект постановления правительства, предусматривающий дальнейшую централизацию госзакупок. Речь идет о концентрации в федеральном казенном учреждении «Центр по обеспечению деятельности Казначейства» (ФКУ ЦОКР) закупочных функций ведомств для сокращения затрат за счет эффекта масштаба, ускорения процедур и снижения коррупционных рисков. Сейчас централизованно осуществляются закупки для 20 ведомств (среди них — Минсельхоз, Минприроды, Минэнерго, Минздрав и их территориальные органы) в отношении 12 видов типовой продукции, включая мебель, автомобили и услуги по их мойке, запчасти и топливо.

В следующем году Минфин, согласно проекту, планирует подключить к централизованным закупкам еще 21 ведомство, в частности Минпромторг, Минтруд, Минцифры, ФАС, ФТС, Росстат и их территориальные органы. При этом для закупок в интересах транспортных ведомств, на которые также предлагается распространить механизм (например, Минтранс, Росавиация, Росавтодор), закупочные функции будет осуществлять отдельная организация — ФКУ «Ространсмодернизация». Расширяется и список типовой продукции и услуг, которые должны закупаться централизованно,— с 12 до 46 видов. Добавляются, например, бутилированная вода, услуги архивов, услуги по дезинфекции и дератизации помещений, по перевозке (включая такси), по дополнительному образованию.

Переход будет проходить постепенно. С 1 января 2027 года ЦОКР и «Ространсмодернизация» смогут проводить централизованное планирование закупок типовых товаров и услуг для новых ведомств, а с ноября — осуществлять их. С 2028 года планируется распространить механизм централизованных закупок на нетиповые товары — ЦОКР и «Ространсмодернизация» смогут определять поставщиков.

Гендиректор «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев отмечает, что централизацию закупок важно расширять аккуратно, с учетом специфики конкретных категорий товаров и рынков. По его словам, наиболее заметный эффект централизация дает в массовых и стандартизированных закупках, поскольку позволяет консолидировать спрос, унифицировать процедуры и повысить контроль за исполнением контрактов. В сложных, специализированных и социально чувствительных категориях, полагает Николай Андреев, необходимо сохранить гибкость.

Анастасия Данилина из юридической фирмы White Stone отмечает, что централизацию закупок стоит рассматривать как инструмент повышения бюджетной дисциплины, стандартизации и управляемости закупок. При этом, добавляет она, эффективность будет зависеть от того, насколько удастся сохранить связь централизованного заказчика с реальными потребностями конкретных ведомств и не допустить чрезмерного укрупнения закупок. Кроме того, предупреждает Анастасия Данилина, крупный контракт создает и системный риск: при срыве поставки проблемы со снабжением могут одновременно затронуть значительное число территориальных органов в разных регионах.

Старший консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова считает расширение централизованных закупок логичным шагом в рамках курса на повышение эффективности бюджетных расходов. С одной стороны, отмечает она, такая консолидация спроса позволяет снижать цену за единицу товара, а также повышает прозрачность закупок. Однако, говорит Наталия Стрелкова, централизованные закупки несут в себе и ряд рисков — укрупнение лотов может вытеснить малых и средних поставщиков, а унифицированные требования к типовым товарам не всегда учитывают специфику работы и потребности отдельных учреждений.

Евгения Крючкова