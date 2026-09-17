ВТО: отказ от прежних принципов мировой торговли обойдется в 5–10% мирового ВВП

Система мировой торговли находится в глубоком кризисе и движется к фрагментации, утверждается в докладе Всемирной торговой организации (ВТО). При этом его авторы полагают, что нынешние проблемы организации в основном являются следствием ее достижений, таких как создание более открытой, интегрированной и основанной на общих правилах системы мировой торговли. Так, импортные тарифы крупнейших экономик благодаря переговорам в рамках ВТО снижались без малого 50 лет: c 20–25% в 1947 году примерно до 3% к 1995-му.

В ВТО сейчас входят 164 страны, на которые приходится 98% мировой торговли, еще 22 страны планируют вступить в организацию. В числе ее принципов — отсутствие дискриминации (все страны должны справедливо относиться к торговым партнерам), принцип наибольшего благоприятствования (преимущества, предоставляемые одному члену ВТО, должны предоставляться всем), гарантии, что импортируемые товары и услуги получают такие же преференции, что и национальные.

Однако, как отмечается в докладе, торговые споры в рамках выстроенной системы в последние годы усложнились, при этом страны—члены ВТО сильно отличаются по степени развития своих экономик, самые бедные из них находятся на периферии системы торговли. Может показаться, что односторонние действия крупных стран (подразумеваются, видимо, прежде всего США) в краткосрочной перспективе дают им большую свободу в формировании своей торговой политики, но это может привести к негативным последствиям для всех, полагают в ВТО. Ослабление установившейся дисциплины в отношениях снижает их предсказуемость и ограничивает доступ на рынки. В итоге, по расчетам авторов, отказ от правил ВТО может обойтись мировой экономике к 2050 году в 5–10% реального глобального ВВП.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВТО готовится к перерождению»