ВТО готовится к перерождению

Система мировой торговли находится в глубоком кризисе и движется к фрагментации, утверждается в докладе Всемирной торговой организации (ВТО). По оценке ее экспертов, отказ от многостороннего сотрудничества может обойтись мировой экономике к 2050 году в 5–10% глобального ВВП в реальном измерении. В организации считают, что проблемы сложившейся при содействии ВТО системы торговли не свидетельствуют о ее несостоятельности, а являются следствием ее сложности и многополярности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Кризис мировой торговли, самый серьезный за последние 80 лет, отмечается в ежегодном докладе ВТО. При этом его авторы полагают, что нынешние проблемы организации в основном являются следствием ее достижений, таких как создание более открытой, интегрированной и основанной на общих правилах системы мировой торговли. Так, импортные тарифы крупнейших экономик благодаря переговорам в рамках ВТО снижались без малого 50 лет: c 20–25% в 1947 году примерно до 3% к 1995-му.

В ВТО сейчас входят 164 страны, на которые приходится 98% мировой торговли, еще 22 страны планируют вступить в организацию. В числе ее принципов — отсутствие дискриминации (все страны должны справедливо относиться к торговым партнерам), принцип наибольшего благоприятствования (преимущества, предоставляемые одному члену ВТО, должны предоставляться всем), гарантии, что импортируемые товары и услуги получают такие же преференции, что и национальные.

Однако, как отмечается в докладе, торговые споры в рамках выстроенной системы в последние годы усложнились, при этом страны—члены ВТО сильно отличаются по степени развития своих экономик, самые бедные из них находятся на периферии системы торговли. Может показаться, что односторонние действия крупных стран (подразумеваются, видимо, прежде всего США) в краткосрочной перспективе дают им большую свободу в формировании своей торговой политики, но это может привести к негативным последствиям для всех, полагают в ВТО. Ослабление установившейся дисциплины в отношениях снижает их предсказуемость и ограничивает доступ на рынки. В итоге, по расчетам авторов, отказ от правил ВТО может обойтись мировой экономике к 2050 году в 5–10% реального глобального ВВП.

Эксперты организации представили в докладе три сценария ее трансформации. В первом — «Географически фрагментированный мир» — глобальные потери составят 5,1% ВВП (экспорт упадет на 18,6%). Сценарий перехода к двусторонним соглашениям стран («Мир свободной торговли») приведет к спаду уже на 6,9% (экспорт — минус 26,9%). Укрепление же институтов ВТО («Расширенный мир сотрудничества») способно обеспечить дополнительный прирост мирового ВВП на 2,9% и рост экспорта на 17,9%.

Ожидается, что последствия возможного сокращения многосторонней торговли распределятся между странами неравномерно: небольшие и бедные экономики окажутся особенно уязвимы, их потери более чем в три раза превысят потери более развитых стран. Фрагментация затруднит решение глобальных задач в сферах экологии, цифровизации и устойчивости цепочек поставок. В ВТО отмечают, что организация уже не может работать в прежнем режиме, будущее системы торговли зависит от способности членов ВТО исправлять свои ошибки, обновлять устаревшие положения, сохранять работающие механизмы и адаптировать сотрудничество к новым политическим раскладам.

Замдиректора Центра коммуникаций и цифровых решений, руководитель направления исследований школы управления «Сколково» Владимир Коровкин считает, что ВТО оказалась в тупике из-за неразрешенного противоречия между функцией либерализации торговли и задачами развития. По его словам, бедные страны даже при отсутствии торговых барьеров остаются в бедности в силу структурных дисбалансов, а необходимая им государственная поддержка жестко ограничивается правилами организации. Ситуацию усугубляет несоблюдение правил ключевыми игроками и отсутствие новой концептуальной базы для регулирования.

«Мы наблюдаем не крах системы, а трансформацию правил игры»,— полагает руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева. По ее мнению, сейчас государствам и бизнесу надо адаптироваться к новой реальности с помощью диверсификации поставок, развития региональных соглашений и гибкости, а не пытаться вернуть глобализацию образца 2010-х годов.

Анна Королева