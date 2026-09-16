Похитители дорогих лекарств получили сроки от 8 до 17 с половиной лет

В Нагатинском суде столицы 16 сентября был оглашен приговор 15 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе. Несмотря на то что в прениях гособвинением были запрошены весьма суровые сроки (от 9 лет до 17 лет и 6 месяцев), подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде либо под запретом определенных действий, были настроены в основном оптимистично. Не исключено, потому, что ущерб по делу, который в начале расследования оценивался в 200 млн руб., к началу процесса сократился до 6 млн руб.— суммы, которая была задокументирована при контрольных закупках оперативниками лекарств.

По материалам дела, организованное преступное сообщество (ОПС) действовало в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Краснодарском крае с 2015 по 2022 год, а преступная схема была незамысловата. Входившие в преступное сообщество медицинские работники похищали в медучреждениях наиболее дорогостоящие препараты, а бизнесмены продавали их через свои фирмы, имевшие в том числе аптечные пункты.

По данным правоохранителей, лекарства были похищены в том числе в инфекционной клинической больнице №2, клинике имени братьев Бахрушиных, поликлиниках №8 и №214 столицы, Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге и других учреждениях. Больше всего махинаторов интересовали препараты для лечения онко- и других тяжелых заболеваний: противоопухолевые «Иматиниб», «Тасигна» и «Иресса»; «Арепливир» и «Коронавир» для лечения COVID-19; противовирусные «Калетра», «Пегасис», «Завицефта» и «Эвиплера». Стоимость одной упаковки некоторых из этих препаратов в то время достигала более 300 тыс. руб., а самых дешевых — несколько десятков тысяч.

Подробнее о деле читайте в материале «Сроки выписали без рецепта».