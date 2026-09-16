Свердловский облизбирком снял с выборов пятерых политиков от «Яблока»

Избирательная комиссия Свердловской области исключила из бюллетеней на выборах в Свердловской области пятерых политиков от партии «Яблоко». Как следует из системы ГАС «Выборы», регистрацию аннулировали претендентам в региональный парламент Александру Куделькину (Верх-Исетский округ), Шане Огней (Красноуфимский округ) и в Госдуму Константину Киселеву (Свердловский округ). Статуса кандидата в депутаты и областного заксобрания, и нижней палаты российского парламента лишились Владимир Собянин (Кировский и Серовский округа) и Владимир Севостьянов (Асбестовский округ). У всех них указан статус «выбывшие после регистрации кандидаты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ранее претенденты по решению судов получили административные наказания за демонстрацию экстремистской символики. Константин Киселев и Шана Огней были оштрафованы на 2 тыс. руб. каждый, а Александр Куделькин, Владимир Севостьянов и Владимир Собянин получили административные аресты. Основанием для составления протоколов стали публикации и репосты в социальных сетях. Позже Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по данным делам. Все решения остались в силе и вступили в законную силу, что лишило кандидатов возможности участвовать в предвыборной гонке.

Статус кандидатов в Госдуму по одномандатным округам на территории Свердловской области продолжают сохранять три политика от «Яблока», в региональное заксобрание — 14 претендентов.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Выборы лишили экстремистской символики»

Полина Бабинцева, Василий Алексеев