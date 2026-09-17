Сегодня исполняется 64 года заместителю председателя Совета федерации Константину Косачеву

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Константин Косачев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Его поздравляет научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов:

— Константин Иосифович, ты — блестящий человек. Ты — дипломат в высшей степени, глубоко образованный и мощно патриотичный. Но самое главное твое свойство — ты друг своих друзей, очень верный товарищ и глубоко приличный человек. Еще одна твоя потрясающая особенность — это скромность, все твои звания и чины совершенно не вскружили тебе голову. К тому же ты лихой. До сих пор гоняешь на мотоцикле по всей России. Ты остаешься ровно таким же, каким был 27 лет назад, когда мы познакомились. С днем рождения, дорогой Костя!

Сегодня исполняется 40 лет министру промышленности и торговли Антону Алиханову

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Тюменской области Александр Моор:

— Уважаемый Антон Андреевич! От имени жителей Тюменской области поздравляю Вас с днем рождения! Мы высоко ценим Ваши усилия и личный вклад в развитие российской реальной экономики, в том числе — современных высокотехнологичных отраслей промышленности. Компании и предприятия региона, тюменское предпринимательское сообщество чувствуют постоянное внимание Минпромторга РФ и поддержку в реализации важных для Тюменской области и страны проектов. Благодарю Вас за активное участие в промышленно-энергетическом форуме TNF. Спасибо вам за внимание к Тюменской области и поддержку нашего региона. Желаем Вам здоровья, счастья и новых успехов в работе на благо нашего Отечества!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»