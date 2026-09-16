Премия на российскую нефть ESPO в Китае достигла рекорда

Премия на российскую нефть ESPO (ВСТО) с поставкой в китайскую провинцию Шаньдун по итогам недели 13 сентября выросла до $12,5 за баррель к фьючерсам Brent на бирже ICE, говорится в обзоре Argus. Размер премии стал максимальным с момента появления котировки в 2018 году, отмечают аналитики. Стоимость ESPO на этом базисе составила $117,11 за баррель, следует из данных Argus.

Увеличился размер премии и на Urals — до $6 за баррель к фьючерсам Brent на бирже ICE с поставкой в Шаньдун и на $1,3, до $2,25, к Dated Brent с поставкой в Индию, по данным Argus. Стоимость Urals на этих базисах, следует из данных аналитиков, к 13 сентября достигла $110,69 и $120,79 за баррель соответственно.

По данным Platts, дисконт на Urals в порту Приморск к Dated Brent за месяц к 14 сентября сократился на $4,25, до $21,65 за баррель (FOB). Стоимость сорта на этом базисе оценивается в $96,9 за баррель. В Центре ценовых индексов оценивают средневзвешенную стоимость российской нефти исходя из котировок Urals в портах Приморск и Новороссийск и цены ESPO в порту Козьмино в $89,2 за баррель на 11 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррель поймал волну»