Премия на российскую нефть ESPO в Китае достигла рекорда
Премия на российскую нефть ESPO (ВСТО) с поставкой в китайскую провинцию Шаньдун по итогам недели 13 сентября выросла до $12,5 за баррель к фьючерсам Brent на бирже ICE, говорится в обзоре Argus. Размер премии стал максимальным с момента появления котировки в 2018 году, отмечают аналитики. Стоимость ESPO на этом базисе составила $117,11 за баррель, следует из данных Argus.
Увеличился размер премии и на Urals — до $6 за баррель к фьючерсам Brent на бирже ICE с поставкой в Шаньдун и на $1,3, до $2,25, к Dated Brent с поставкой в Индию, по данным Argus. Стоимость Urals на этих базисах, следует из данных аналитиков, к 13 сентября достигла $110,69 и $120,79 за баррель соответственно.
По данным Platts, дисконт на Urals в порту Приморск к Dated Brent за месяц к 14 сентября сократился на $4,25, до $21,65 за баррель (FOB). Стоимость сорта на этом базисе оценивается в $96,9 за баррель. В Центре ценовых индексов оценивают средневзвешенную стоимость российской нефти исходя из котировок Urals в портах Приморск и Новороссийск и цены ESPO в порту Козьмино в $89,2 за баррель на 11 сентября.
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Механизм роста премии связан с конкуренцией Китая и Индии за российское сырье: 9 сентября 2026 года эксперты связывали подорожание Urals с сокращением поставок нефти с Ближнего Востока, где Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют нефть в ограниченных объемах. Для Китая ESPO особенно важна: это базовый сорт и ключевое сырье для независимых НПЗ страны благодаря короткому плечу доставки и высокому качеству, поэтому усиление спроса быстрее отражается на цене поставки в Шаньдун.
Для формирования цены российской нефти на китайском направлении это означает, что стоимость поставки все сильнее определяется не только базовым ориентиром Brent, но и конкуренцией покупателей за доступный объем ESPO. В сентябре 2026 года отмечалось, что Индия наращивает закупки этого сорта главным образом при ослаблении китайского спроса или перебоях с поставками; устойчивый китайский спрос при этом поддерживает сокращение дисконта российской нефти, прежде всего на восточном направлении. Обратный сценарий также возможен: возвращение ближневосточных поставок на мировой рынок способно вновь вынудить увеличить дисконты на российское сырье, поскольку такие поставки по-прежнему воспринимаются как рискованные.