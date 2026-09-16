Баррель поймал волну
Премия на российскую нефть ESPO в Китае достигла рекорда
Из-за перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока и остановки саудовского нефтепровода стоимость российской нефти для ключевых покупателей продолжает расти. Премия на востребованный в Китае сорт ESPO увеличилась до рекорда. С июля рентабельность экспорта этого сорта выросла более чем вдвое и в сентябре рост продолжится, ожидают аналитики.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Премия на российскую нефть ESPO (ВСТО) с поставкой в китайскую провинцию Шаньдун по итогам недели 13 сентября выросла до $12,5 за баррель к фьючерсам Brent на бирже ICE, говорится в обзоре Argus. Размер премии стал максимальным с момента появления котировки в 2018 году, отмечают аналитики. Стоимость ESPO на этом базисе составила $117,11 за баррель, следует из данных Argus.
Увеличился размер премии и на Urals — до $6 за баррель к фьючерсам Brent на бирже ICE с поставкой в Шаньдун и на $1,3, до $2,25, к Dated Brent с поставкой в Индию, по данным Argus. Стоимость Urals на этих базисах, следует из данных аналитиков, к 13 сентября достигла $110,69 и $120,79 за баррель соответственно.
По данным Platts, дисконт на Urals в порту Приморск к Dated Brent за месяц к 14 сентября сократился на $4,25, до $21,65 за баррель (FOB). Стоимость сорта на этом базисе оценивается в $96,9 за баррель. В Центре ценовых индексов оценивают средневзвешенную стоимость российской нефти исходя из котировок Urals в портах Приморск и Новороссийск и цены ESPO в порту Козьмино в $89,2 за баррель на 11 сентября.
Как отмечается в обзоре Argus, премии на российскую нефть выросли в связи с увеличением интереса китайских НПЗ к российской нефти из-за очередных перебоев при поставках ближневосточного сырья.
Саудовская Аравия временно остановила прокачку по ключевому нефтепроводу «Восток—Запад» мощностью 7 млн баррелей в сутки (б/с) после атаки на насосные станции. «Если перебои с поставками затянутся, не исключено усиление дефицита сырья на мировом рынке»,— отмечают в Argus.
Опрошенные S&P Global аналитики подтверждают, что обострение напряженности и перебои в перевозках по Персидскому заливу и Красному морю сделали транспортировку нефти с Ближнего Востока более рискованной и дорогостоящей, в связи с чем НПЗ в Индии и Китае рассматривают морской импорт российского сырья как более надежный вариант. Альтернатив нефти из России для покупателей становится все меньше, констатируют аналитики. В обзоре Vortexa говорится, что китайские НПЗ после отмены Пекином в конце июня ограничений на экспорт топлива стремятся контролировать затраты на импорт сырья, отдавая предпочтение более коротким маршрутам транспортировки. По данным аналитиков, китайские НПЗ обеспечивают себе почти все поставки российской нефти с Дальнего Востока и импортируют сырье из западных регионов РФ по Северному морскому пути.
По оценкам старшего аналитика по нефтегазовому сектору «Эйлер» Андрея Полищука, рентабельность экспорта сорта ESPO с июля выросла более чем вдвое и в сентябре рост продолжится, хотя и немного замедлится из-за повышения налоговой нагрузки. Перебои с поставками сырья на Ближнем Востоке обеспечивают дополнительный спрос на российские сорта, который может усилиться в условиях истощения мировых запасов и исчерпания лимитов на высвобождение резервов в США к декабрю, добавляет аналитик. В условиях закрытия Ормузского пролива российская нефть становится более востребованной в Индии и Китае, и даже страны без технологических НПЗ стремятся купить легкую малосернистую нефть, что усиливает премию на ESPO и Urals, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), Россия сократила морской экспорт нефти в августе на 12% относительно июля, до 3,83 млн б/с. Отгрузки в Индию сократились на 59% относительно июля и на 38% в годовом выражении, до 810 тыс. б/с. Экспорт в Китай вырос за месяц на 9%, до 980 тыс. б/с, но оказался меньше прошлогоднего на 17%. Поставки в Египет, основной пункт для перевалки российской нефти с судна на судно, увеличились на 319% за месяц, до 935 тыс. б/с.