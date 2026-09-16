ЦБ оценил устойчивую инфляцию в августе в 5–6%

Устойчивая инфляция по итогам августа составила 5–6%. На показатель повлияли ситуация на топливном рынке и ослабление рубля по отношению к иностранным валютам в последние три месяца. Это следует из обзора Банка России.

Средний прирост цен на непродовольственные товары без учета нефтепродуктов составил в августе 5,5%. «Заметно подорожала электроника: средства связи, персональные компьютеры, электротовары и бытовые приборы, а также телерадиотовары»,— указано в докладе ЦБ.

Прирост цен на продовольственные товары без учета овощей и фруктов замедлился в августе до 7%. Сильнее всего подорожали мясо и рыба. Прирост цен на услуги без учета ЖКУ замедлился до 5,2%. На медицинские услуги — до 8%.

По прогнозам Центробанка, в 2026 году инфляция составит 6-7% в годовом выражении. До целевых 4% показатель опустится в 2027 году, ожидает регулятор.