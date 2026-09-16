Фигуристка Аделия Петросян выступит на турнире в Батуми

Составлено ИИ-Ассистентъ

Нейтральный статус означает не просто отсутствие российского флага в протоколе. На соревнованиях под эгидой ISU запрещены гимн, флаг и национальная символика России, а российские официальные лица и судьи не могут присутствовать на турнирах.

Допуск зависит и от индивидуальной проверки спортсмена: его не допустят, если он состоит в вооруженных силах или органах безопасности, участвовал в боевых действиях на Украине либо публично поддерживал СВО. ISU также оставил за собой право усилить ограничительные меры, если возникнут инциденты, угрожающие безопасности и целостности соревнований.

Возвращение проходит с ограниченными спортивными возможностями: из-за более чем трехлетнего отсутствия российских фигуристов в мировом рейтинге первоначальные квоты на сезон установлены на минимальном уровне — по одному участнику в мужском и женском одиночном катании, одной спортивной паре и одному танцевальному дуэту. Ранее, в марте 2022 года, ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных турниров, а решение о допуске в нейтральном статусе было принято 30 июня 2026 года.