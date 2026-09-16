Politico: 63% американцев верят в вероятность ИИ-апокалипсиса

63% опрошенных американцев ответили, что существует реальный риск уничтожения человечества со стороны искусственного интеллекта (ИИ). Это данные опроса, проведенного изданием Politico. 17% опрошенных заявляют, что это почти наверняка произойдет. 20% считают риск уничтожения человечества со стороны ИИ значительным, 26% — умеренным. Также 48% опрошенных заявили о необходимости приостановить разработку продвинутого ИИ, за продолжение таких разработок высказался лишь 31%.

Опрос был проведен по заказу Politico компанией Public First. Он проходил с 13 по 15 сентября, в нем приняло участие 2,1 тыс. взрослых американцев.

В последние дни сразу несколько глав ИИ-компаний и экспертов заявили об опасностях этой технологии. Так, глава Anthropic Дарио Амадеи призвал ИИ-компании замедлить разработку, так как без принятия мер он может опередить способность человека контролировать системы. Глава OpenAI Сэм Альтман также сообщил, что его компания не будет проводить IPO в 2026 году из-за вопросов безопасности.

Яна Рождественская