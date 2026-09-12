Воронежский «Факел» упустил победу над «Балтикой» из-за пенальти на 95-й минуте

«Факел» в День города, 12 сентября, мог сделать подарок воронежским болельщикам в виде первой победы в Российской премьер-лиге. До 74-й минуты матча с калининградской «Балтикой» на домашнем поле «огнеопасные» вели со счетом 2:0, но вначале пропустили мяч с игры, а на последней минуте добавленного времени — с пенальти, назначенного за игру рукой. В итоге встреча в рамках 8-го тура РПЛ завершилась ничьей 2:2. Игра в Воронеже прошла в присутствии 8 888 зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первыми забить могли гости на 9-й минуте. Брайан Хиль замыкал атаку ударом головой, мяч летел в левую «девятку», но попал в перекладину. С подбора неточно ударил Андрей Мендель. Воронежцы ответили на этот выпад уже на 13-й минуте красивейшим голом Равиля Нетфуллина: Алексей Сутормин подал слева с углового на дальний край штрафной площади, где капитан «огнеопасных» в касание мощно пробил в дальний от себя угол. Голкипер Евгений Латышонок спасти команду не смог. Больше по-настоящему опасных моментов команды в первом тайме не создали.

В самом начале второй 45-минутки «Факел» удвоил преимущество. На 51-й минуте вышедший на замену в перерыве Бутта Магомедов воспользовался критической ошибкой защитника гостей Лориса Муйоколо, вышел один на один с Латышонком и уверенно перебросил вратаря.

Несмотря на преимущество в счете, почти весь второй тайм проходил на половине поля «Факела» и вблизи штрафной воронежцев. Калининградцы наращивали давление, и мячи пролетали все ближе к цели. Мимо створа ворот прошли опасные удары Ильи Петрова и Андрея Менделя. Однако первый гол балтийцев забил Егор Голенков, для которого этот матч стал дебютным за калининградский клуб. На 74-й минуте Максим Шнапцев подал на левый край дуги штрафной, откуда в прыжке Брайан Хиль сбросил на «точку», а набежавший Голенков из-под защитника прошил Даниила Фролкина.

Пару минут спустя Илья Петров мог практически повторить гол Равиля Нетфуллина и сравнять счет, но после его выстрела снаряд пролетел совсем немного левее створа ворот. А на 88-й минуте все вопросы мог снять вышедший на замену нападающий воронежцев Аксель Гнапи — после длинного заброса он оставил за спиной защитника Сергея Варатынова, вышел на рандеву с вратарем, долго примеривался к удару, но отправил мяч низом в сантиметрах от стойки.

Арбитр Михаил Плиско из Ленинградской области в своем дебютном матче в РПЛ добавил к основному времени три минуты. И на старте добавленного времени произошел эпизод, стоивший «Факелу» победы. В штрафной «огнеопасных» мяч попал в выставленную руку Матвея Бардачева. Судья не указал на точку и дал желтую карточку Андрею Талалеву-младшему за громкие возмущения, однако потом по приглашению VAR пошел к монитору, посмотрел повтор и назначил пенальти. Разбор эпизода занял несколько минут, а удар с 11-метровой отметки уверенно реализовал Брайан Хиль. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток.

После ничьей с «Балтикой» воронежский «Факел» остается на последнем месте в Премьер-лиге, имея по результатам восьми встреч только три очка. В следующем туре «огнеопасным» предстоит сыграть с московским «Спартаком» на его поле. Матч состоится 16 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:30.

В предыдущем, седьмом туре «Факел» на выезде проиграл «Ростову» со счетом 1:3, а до этого дома уступил «Зениту» 0:1 из-за пенальти, назначенного в самом конце матча. Как сообщал «Ъ-Черноземье», Российский футбольный союз принял решение оштрафовать воронежский футбольный клуб на 45 тыс. руб. за поведение болельщиков на игре с «Зенитом»: 25 тыс. руб. назначены за бросание предметов на поле, а 20 тыс. руб. — за скандирование оскорбительных выражений.

Денис Данилов