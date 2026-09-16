Первая женщина-тренер в НХЛ Джессика Кэмпбелл будет работать в «Нью-Джерси»

Тренер Джессика Кэмпбелл будет работать в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс». Канадка займет пост менеджера по развитию игроков команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джессика Кэмпбелл

Фото: Lindsey Wasson / AP Джессика Кэмпбелл

Фото: Lindsey Wasson / AP

В апреле Кэмпбелл по истечении срока контракта покинула «Сиэтл Кракен», где с 2024 года работала ассистентом главного тренера Дэна Байлсмы. Она стала первой женщиной-тренером в истории НХЛ.

Джессике Кэмпбелл 34 года. В качестве игрока она завоевала серебро чемпионата мира 2015 года в составе сборной Канады. Тренерскую карьеру начала в 2022 году. Ранее канадка была помощницей главного тренера в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Коачелла Вэлли Файербердс», а также входила в штаб мужской сборной Германии на чемпионате мира.

Арнольд Кабанов