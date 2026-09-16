Первая женщина-тренер в НХЛ Джессика Кэмпбелл будет работать в «Нью-Джерси»
Тренер Джессика Кэмпбелл будет работать в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс». Канадка займет пост менеджера по развитию игроков команды.
Джессика Кэмпбелл
Фото: Lindsey Wasson / AP
В апреле Кэмпбелл по истечении срока контракта покинула «Сиэтл Кракен», где с 2024 года работала ассистентом главного тренера Дэна Байлсмы. Она стала первой женщиной-тренером в истории НХЛ.
Джессике Кэмпбелл 34 года. В качестве игрока она завоевала серебро чемпионата мира 2015 года в составе сборной Канады. Тренерскую карьеру начала в 2022 году. Ранее канадка была помощницей главного тренера в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Коачелла Вэлли Файербердс», а также входила в штаб мужской сборной Германии на чемпионате мира.
Для Джессики Кэмпбелл работа с развитием игроков не стала новым направлением: ранее она занимала пост директора по развитию в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», поэтому нынешняя позиция опирается на уже имеющийся опыт в этой области.
В 2022 году Кэмпбелл входила в тренерский штаб мужской сборной Германии. Ее карьерная предыстория сочетает клубную работу по развитию хоккеистов и опыт в национальной команде.