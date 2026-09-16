Долги перед курским ЗАО «Автодор» купили за 323 тыс. рублей при начальных 93 млн

На торгах по реализации имущества курского ЗАО «Автодор» дебиторская задолженность предприятия продана за 323 тыс. руб. при начальной цене 93 млн руб. Об этом говорится в протоколе на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Торги проводились с 20 июля по 15 сентября. Лот включал права требования к Николаю Куркину в размере 49,2 млн руб. и к ООО «Автодор» — 43,7 млн руб. Организатор — конкурсный управляющий Юлия Звягинцева. Были допущены три участника: Дмитрий Бабаскин (предложение 102 руб.), Константин Боков (115 тыс. руб.) и Олег Борщев (323 тыс. руб.). Победителем признан господин Борщев, предложивший максимальную цену.

В декабре по постановлению прокуратуры Сеймского округа Курской области региональный арбитраж оштрафовал на 30 тыс. руб. бывшего управляющего ЗАО «Автодор» Евгения Анисимова. По данным следствия, конкурсный управляющий проводил инвентаризацию имущества должника, по результатам которой выявил отсутствие горюче-смазочных материалов (ГСМ), переданных поставщиком на хранение должнику. Долг по ним в размере 7 млн руб. он отнес к категории текущих платежей, при этом не принял меры о взыскании убытков с лиц, ответственных за хранение ГСМ. Это повлекло увеличение задолженности, а также нарушение прав кредиторов «Автодора». Господин Анисимов пытался обжаловать решение в 19-м арбитражном апелляционном суде.

В 2021 году ЗАО «Автодор» было признано банкротом по иску местного ООО «Автодом» Сурена Бегларяна. Изначальный размер требований составлял 46 млн руб.

В конце августа срок конкурсного производства в отношении ЗАО продлили до 10 января 2027 года.

По данным Rusprofile, ЗАО «Автодор» зарегистрировано в Курске в 2004 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. С 2014-го до 2021 года права учредителей осуществляли курские ЗАО «Дорожное снабжение» и ГУПКО «Курскавтодор», обе организации ликвидированы. Актуальные учредители не раскрываются. До банкротства генедиректором был Николай Куркин. Выручка за последние три года отсутствует, чистый убыток в 2025 году составил 727 тыс. руб.

Анна Швечикова