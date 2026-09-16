Зарецкая Ксения Алексеевна

Руководитель «Авто.ру». Родилась 11 декабря 1985 года. Пришла в сервис «Авто.ру» в 2022 году. Под ее руководством «Авто.ру» создал экосистему решений для дилеров на базе собственных технологий и CM.Expert, интегрировал платформу автокредитования «еКредит» и расширил набор сервисов, сопровождающих пользователя на разных этапах покупки и продажи автомобиля. В 2026 году Ксения Зарецкая сохранила руководство «Авто.ру» после перехода сервиса из «Яндекса» в периметр «Т-Технологий».

До «Авто.ру» руководила пользовательским направлением «Яндекс Маркета». Выступает экспертом по вопросам российского авторынка, цифровизации автобизнеса, клиентского сервиса и автомобильного финансирования.