Главный тренер Луис де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании

Луис де ла Фуэнте продлил соглашение со сборной Испании до 2030 года. Об этом сообщает газета As со ссылкой на президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэля Лусана.

Прежний договор был рассчитан до 2028 года. По словам главы RFEF, новый контракт Луиса де ла Фуэнте войдет «в десятку лучших по финансовым условиям».

65-летний специалист возглавляет команду с декабря 2022 года. Под его руководством испанцы выиграли чемпионаты мира (2026) и Европы (2024), а также стали победителями Лиги наций (2023). Кроме того, они установили рекорд по длительности беспроигрышной серии среди сборных — 38 матчей.

Арнольд Кабанов