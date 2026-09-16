Бывшему совладельцу банка «Клиентский» Александру Кленовскому запросили 10 лет

В Никулинском суде Москвы 15 сентября завершились прения сторон по уголовному делу об особо крупной растрате и легализации денежных средств вкладчиков банка «Клиентский» (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Наибольший срок — десять лет лишения свободы — гособвинитель запросил экс-совладельцу кредитного учреждения Александру Кленовскому. Бывшие гендиректора двух компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер обеих фирм Наталья Дубровина, по мнению прокурора, заслуживают от семи до восьми лет. Даже в случае вынесения обвинительного приговора подсудимые будут отпущены по домам: по вменяемому им в вину эпизоду уже вышел десятилетний срок давности.

Рассмотреть это уголовное дело Никулинский суд смог только с третьей попытки. Как уже рассказывал “Ъ”, дважды оно возвращалось в Генпрокуратуру для устранения нарушений норм УПК. Первый раз это произошло еще в декабре 2019 года, второй — в марте 2025 года. В последнем случае решение суда первой инстанции утвердил и Мосгорсуд, куда с апелляционным представлением обратился надзор. И лишь во Втором кассационном суде общей юрисдикции представитель Генпрокуратуры добился решения о проведении процесса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Для своих кредитов не пожалели»