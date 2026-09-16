Для своих кредитов не пожалели

Десять лет лишения свободы запросил гособвинитель для бывшего совладельца банка «Клиентский» Александра Кленовского. Экс-банкира следствие считает одним из организаторов масштабных хищений средств в кредитном учреждении. Среди потерпевших фигурируют не доживший до конца расследования актер Олег Табаков, его вдова Марина Зудина и другие известные личности. Суд пока рассмотрел лишь один эпизод — растраты и легализации 100,6 млн руб., тогда как в основном деле речь идет о хищении около 12 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Никулинском суде Москвы 15 сентября завершились прения сторон по уголовному делу об особо крупной растрате и легализации денежных средств вкладчиков банка «Клиентский» (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Наибольший срок — десять лет лишения свободы — гособвинитель запросил экс-совладельцу кредитного учреждения Александру Кленовскому. Бывшие гендиректора двух компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер обеих фирм Наталья Дубровина, по мнению прокурора, заслуживают от семи до восьми лет. Впрочем, даже в случае вынесения обвинительного приговора подсудимые будут отпущены по домам: по вменяемому им в вину эпизоду уже вышел десятилетний срок давности.

Рассмотреть это уголовное дело Никулинский суд смог только с третьей попытки. Как уже рассказывал “Ъ”, дважды оно возвращалось в Генпрокуратуру для устранения нарушений норм УПК. Первый раз это произошло еще в декабре 2019 года, второй — в марте 2025 года. В последнем случае решение суда первой инстанции утвердил и Мосгорсуд, куда с апелляционным представлением обратился надзор. И лишь во Втором кассационном суде общей юрисдикции представитель Генпрокуратуры добился решения о проведении процесса.

На процессе в Никулинском суде речь идет лишь об одном, на сумму 100,6 млн руб., доведенном ГСУ СКР до суда эпизоде «большого» дела — о хищении в банке «Клиентский» в общей сложности более 12 млрд руб.

Организаторами хищений в банке следствие считает бывших совладельцев «Клиентского» Александра Кленовского (35% акций) и многократного чемпиона страны по баскетболу, чемпиона мира, Европы и призера Олимпиады Андрея Лопатова (59%), занимавшего пост предправления кредитного учреждения, а также сменившего его в должности Илью Волосевича. Двое последних были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Андрей Лопатов в возрасте 64 лет скончался в США в 2022 году, а Илья Волосевич проживает в Латвии, где его в 2018 году задерживали, но в Россию так и не экстрадировали.

План по хищению находившихся в банке средств, говорится в деле, фигуранты разработали в сентябре 2013 года, опасаясь, что выявленные Центробанком многочисленные нарушения приведут к отзыву лицензии (ее банк лишился 3 июля 2015 года). Основным инструментом преступной схемы стали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на компании, подконтрольные организаторам аферы. В частности, займы в «Клиентском» получили ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг», гендиректора которых, учившиеся в школе в одном классе Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, были хорошо знакомы с господином Кленовским.

Весной 2014 года, говорится в деле, «Сантек» получил 30 млн руб., а «Простаринжиниринг» — 20 млн руб., а спустя год последовали новые кредиты примерно на такие же суммы. Получив деньги, заемщики по указанию организаторов махинаций тут же переводили их на счета третьих фирм, после чего средства обналичивались и похищались. Переводы денежных средств, по версии следствия, осуществляла бухгалтер Наталья Дубровина.

Отметим, что на данный момент остаются так до конца и не расследованными эпизоды по выдаче еще 560 кредитов примерно на 12 млрд руб.

Их получили подконтрольные топ-менеджменту «Клиентского» более ста фирм, во главе которых стояли номинальные руководители.

Практически все выведенные деньги принадлежали 42 тыс. вкладчиков, среди которых был и тогдашний художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков (около 670 млн руб.), актриса Марина Зудина, а также ряд других известных личностей.

Олег Рубникович