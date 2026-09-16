Глава Третьяковской галереи рассказала о ситуации с «Троицей» Андрея Рублева

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова впервые прокомментировала для прессы положение дел с «Троицей» Андрея Рублева. Заявление было успокоительным по тону: икона изъята из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, но находится под присмотром специалистов, и это, по словам директора, «технический момент».

Исчезновение рублевской иконы из иконостаса Троицкого собора действительный факт: сейчас любой желающий может увидеть справа от царских врат не рублевский подлинник, а точный список (копию) иконы, сделанный реставраторами Георгием Чириковым и Николаем Барановым в 1926 году. Именно он и пребывал на этом месте с раннесоветских времен вплоть до 2024 года, пока сам оригинал находился в Третьяковской галерее. 13 сентября 2026 года Правовое управление Московской патриархии опубликовало краткое сообщение о том, что «Троица» в самом деле перемещена из храмового пространства — но для «плановой сверки состояния сохранности», которую, в соответствии с соглашениями, проводят специалисты Третьяковской галереи.

16 сентября Ольга Галактионова разъяснила, что икона действительно находится вне храма, в реставрационных мастерских Троице-Сергиевой лавры (на территории лавры находится в том числе государственный художественный музей, так что специально оборудованные помещения там должны быть). Изъята она для «корректировки работы» климатической капсулы.

Если «корректировка работы» понадобилась, то капсула, получается, действительно не функционировала должным образом. Почему это нарушение работы произошло, как это произошло, когда произошло — официально не сообщается. Информированные источники утверждают, что капсула не работала (или работала «некорректно») несколько недель.

Это означает, что сама икона, привыкшая за десятилетия к стабильным музейным условиям, могла на протяжении неопределенного времени сталкиваться с перепадами температуры в маленьком действующем храме. И с ненормальными для хрупкого объекта показателями влажности, что тем более может вызвать непоправимые последствия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никто не может рисковать состоянием нашей реликвии».