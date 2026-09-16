Третья ракетка мира Карлос Алькарас отобрался на Итоговый турнир ATP

Испанец Карлос Алькарас, занимающий третье место в мировом рейтинге, квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

Теннисист стал третьим участником соревнования, которое пройдет в Турине с 15 по 22 ноября. Ранее на состязание отобрались итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.

23-летний испанец в этом сезоне выиграл Australian Open и турнир категории ATP 500 в Дохе. В апреле он получил травму запястья, из-за чего не выступал более четырех месяцев. В гонке ATP после US Open спортсмен с 4050 очками в активе занимает четвертое место.

Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир ATP в пятый раз подряд (в 2022 году он снялся из-за травмы мышц живота). Его лучшим результатом стал выход в финал в 2025 году, где он уступил Яннику Синнеру.

Арнольд Кабанов