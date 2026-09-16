«Газпром» начал испытания собственного газотурбинного двигателя ТМ16 в Тюмени

На компрессорной станции «Туртасская» (ООО «Газпром трансгаз Сургут») начались ресурсные испытания газотурбинного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт. Церемония запуска прошла на международном промышленно-энергетическом форуме TNF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Несмотря на сжатые сроки разработки, двигатель превосходит зарубежные аналоги по уровню КПД и экологическим характеристикам»,— заявил министр промышленности РФ Антон Алиханов. По его словам, агрегат имеет сходные с аналогами массу и габариты, поэтому не требует дополнительных вложений для монтажа.

Образец ТМ16 изготовили на площадке ПАО «Тюменские моторостроители» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг»). Все комплектующие — российского производства. Ключевые детали и сборка выполнены на самом предприятии, часть элементов в рамках внутренней кооперации поставили другие компании группы.

Испытания позволят определить предельные ресурсные возможности двигателя. Ранее ТМ16 успешно прошел стендовые испытания на заводе-изготовителе. Двигатель будет использоваться в том числе для плановой замены выработавших ресурс зарубежных двигателей.

«"Тюменские моторостроители", как и другие предприятия Группы "Газпром энергохолдинг", задействованные в производственной кооперации, по результатам ресурсных испытаний будут готовы приступить к серийному производству ТМ16»,— рассказал генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. Он добавил, что для этого на предприятии провели модернизацию, в том числе закупили станочное оборудование и обновили производственную инфраструктуру.

Анна Капустина, Тюмень