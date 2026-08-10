Указ об обязательном военном обучении орловских чиновников назвали фейком

Правительство Орловской области 10 августа предупредило на своих ресурсах, что в Сети распространяется фейк об обязательном военном обучении орловских чиновников. В соцсетях и мессенджерах публикуют указ, который якобы вменяет в обязанность госслужащим пройти специальную подготовку с 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, по тексту фейкового указа работники государственного сектора мужского пола должны пройти обучение и сдать квалификационный экзамен по специальностям «Оператор беспилотных летательных аппаратов» и «Взрывотехник (специалист по разминированию)». Женщин в то же время ждет обучение навыкам первой помощи.

«Такого указа не существует! Вся актуальная информация публикуется на официальных ресурсах органов исполнительной власти»,— подчеркнули в облправительстве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в середине июня в интернете появилась информация, якобы глава региона Андрей Клычков подписал указ «об обеспечении вооруженной защиты всех предприятий и важных инфраструктурных объектов от атак беспилотников за их счет». В правительстве Орловской области официально назвали это фейком. Позже, в июле, также был разоблачен фейк о формировании добровольных трудовых отрядов для помощи сельскохозяйственным предприятиям в проведении уборочной кампании.

Денис Данилов