Сразу трое игроков НХЛ заключили контракты на сумму свыше $10 млн в год

«Контрактный бум» в Национальной хоккейной лиге продолжился серией сентябрьских сделок. Рост зарплат игроков, обусловленный резким повышением потолка зарплат, кажется, превосходит ожидания. Сумма в $10 млн в год уже не кажется исключительной величиной — теперь такая или более высокая зарплата гарантирована аж 35 игрокам.

15 сентября клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заключили три чрезвычайно заметные сделки со своими нападающими. «Анахайм Дакс» подписал новое шестилетнее соглашение с Каттером Готье. «Оттава Сенаторс» на восемь лет продлил контракт Дрейка Батерсона. А «Вашингтон Кэпиталс» дал такой же по длительности договор Райану Леонарду. Взгляд цепляют среднегодовые зарплаты игроков: $13,5 млн, $10,75 млн и $10,5 млн соответственно. Это очень щедрые предложения, хорошо иллюстрирующие зародившийся в нынешнее межсезонье тренд.

Тенденция заключается в росте сумм контрактов хоккеистов. Сама по себе она не стала сюрпризом, поскольку в лиге серьезно повысился потолок зарплат. Два года назад он равнялся $88 млн, в прошлом сезоне — $95,5 млн, теперь установился на отсечке $104 млн, а к 2028 году подпрыгнет до $123 млн. Однако темпы роста зарплат игроков, кажется, все равно — даже если принять во внимание благоприятную для клубов рыночную конъюнктуру — превосходят ожидания.

В прошлом сезоне в НХЛ было зарегистрировано ровно 20 контрактов с годовой зарплатой не менее $10 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хоккейный счет пошел на десятки».