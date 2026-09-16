Иранской кампании выставили счет

Палата представителей Конгресса США по инициативе демократов в третий раз приняла резолюцию с требованием о прекращении военных действий против Ирана. Она была принята 220 голосами против 204, причем за высказались семь республиканцев. Законодательная инициатива последовала после того, как был опубликован отчет Бюджетного управления Конгресса США, согласно которому военные действия против Ирана обошлись американским налогоплательщикам в $38 млрд. Резолюция не имеет обязательной силы и не остановит военные действия, однако может оказать существенное влияние на партийную борьбу в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Allison Robbert / AP Фото: Allison Robbert / AP

Принятая 15 сентября резолюция — не столько юридический запрет на проведение военной операции против Ирана, сколько элемент политической борьбы в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Поводом для нового законодательного акта стал подробный отчет Бюджетного управления Конгресса, в котором говорится, что с 28 февраля по 1 августа этого года на иранскую войну было потрачено $38,1 млрд из бюджета, то есть из денег американских налогоплательщиков, которые и так возмущаются из-за возросших цен на бензин.

Среднестатистический американский избиратель не разбирается досконально в ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, однако на себе чувствует влияние кризиса: до 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана, бензин стоил $2,98 за галлон, в мае цены подскочили до $4,56, а сейчас бензин стоит $4,29–4,30 за галлон.

Как заявил член Комитета по иностранным делам палаты представителей демократ Грегори Микс во время дебатов по резолюции, «президент не монарх, и, если втягивает страну в затяжную кампанию и требует миллиардных ассигнований, он обязан прийти в Конгресс и доказать избирателям, почему их налоги должны сгорать на Ближнем Востоке».

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После публикации отчета Бюджетного управления тема становится еще более острой. В документе проводится оценка стоимости военной операции США «Эпическая ярость» в Иране. В нем говорится, что основными статьями расходов на иранскую кампанию стали восполнение арсенала боеприпасов и эксплуатационные затраты. Особо отмечается, что конфликт вызвал критическое истощение американских систем ПВО.

Как бы в качестве ответа на аргументы администрации США, что активная фаза иранской кампании осталась позади, в отчете подчеркивается, что при низкой интенсивности боевых действий конфликт обходится в $2 млрд в месяц, а при высокой, как в июле,— $3 млрд и выше.

Согласно документу, самой крупной статьей расходов ($21,7 млрд) является восполнение боеприпасов, из которых $7,3 млрд ушло на крылатые ракеты Tomahawk и $13,1 млрд на ракеты-перехватчики.

По информации авторов отчета, США уже израсходовали от половины до двух третей своих запасов ракет-перехватчиков, в частности Patriot, THAAD, SM-3 и SM-6, и на восстановление арсенала уйдет не менее пяти лет.

В документе отмечается, что это делает США крайне уязвимыми в случае возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня.

Говорится в документе и о потерях боевой техники. Так, подтверждается уничтожение Ираном радара системы THAAD (AN/TPY-2) стоимостью $500 млн, потеря 24 беспилотников MQ-9 Reaper (каждый около $30 млн), а также нескольких самолетов, в частности морской версии F-35 (по $102,1 млн), тяжелых истребителей F-15 (по $93,9 млн) и палубной авиации, ущерб от потери которой составил $66,9 млн.

В конце июня Белый дом направил в Конгресс экстренный запрос на дополнительное финансирование на сумму $87,6 млрд, $67,1 млрд предназначалась Пентагону. Тогда объявлялось, что из этой суммы $33–42 млрд нужны на операцию в Иране, а оставшиеся средства пойдут на восполнение дефицита боеприпасов, ракет-перехватчиков и модернизацию в сфере БПЛА, а также для усиления кибербезопасности, восстановление авиапарка, финансирование Госдепартамента и Министерства энергетики и фермеров, которые пострадали от роста цен на энергоносители. В запрос также были включены $12,1 млрд на «секретные программы».

Демократические оппоненты администрации США в ответ обвинили Белый дом в том, что он пытается под предлогом войны с Ираном протолкнуть десятки миллиардов долларов налогоплательщиков на программы, не связанные с конфликтом. Их главная претензия сводится к тому, что экстренный статус финансирования автоматически выводит запрошенные средства из-под установленных законом лимитов госрасходов и лишает Конгресс механизмов надзора.

Демократы настаивают, что Белый дом пытается выписать себе «незаполненный чек» на внутриполитическую повестку под предлогом патриотической мобилизации и восполнения арсеналов, поэтому отказались голосовать за пакет целиком, потребовав разделить военные расходы и внутренние субсидии. Вряд ли этот вопрос решится до выборов в Конгресс 3 ноября. На разделение администрация Белого дома не пошла, так что проект застрял в Конгрессе, а администрация Трампа обвиняет демократов в саботаже. В настоящее время операция США в Иране финансируется за счет внутренних резервов Пентагона.

Ксения Байгарова