ООО «Авто.ру» — владелец российского автомобильного классифайда «Авто.ру», зарегистрирован в июле 2016 года. До июня 2026 года компания работала в структуре «Яндекса», в настоящее время 100% долей принадлежит ООО «Т-Авто». Классифайд объединяет сам сервис объявлений «Авто.ру», журнал «Авто.ру», UGC-платформу для общения автовладельцев «Бортжурнал», раздел «Гараж», B2B-платформу «Авто.ру Бизнес», F&I-платформу (finance & insurance) для автодилеров «еКредит». Финансовые показатели за 2025 год не раскрываются. По собственным данным компании на середину 2026 года, ежемесячная аудитория сайта составляет 30 млн человек.