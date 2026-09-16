Министр промышленности Антон Алиханов осмотрел экспозицию TNF

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел обход выставочной части нефтегазового форума TNF. Ему представили отечественные разработки в сфере добычи и переработки нефти, цифровизации производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов в ходе осмотра экспозиции TNF

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Антон Алиханов в ходе осмотра экспозиции TNF

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На стенде Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) представили макет энергоцентра на базе газотурбинного двигателя, который может обеспечивать генерацию для центров обработки данных (ЦОД) и цифровых сервисов. Мощность энергоцентра за счет его модульной структуры можно регулировать за счет установки дополнительных агрегатов.

Компания «Техактив» продемонстрировала решение по заводнению пластов с залежами нефти полимерами. По сравнению с водой такая технология позволяет увеличивать объем вытесняемой нефти.

На стенде холдинга «Т1» представили новое поколение АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом), которое, по словам представителей организации, сейчас не имеет локализованных аналогов. Оно разработано для установки на крупных объектах и обеспечивает противоаварийную защиту.

Форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. На выставке разработки для нефтегазового сектора представили более 70 компаний, участие в форуме принимают 18 тыс. человек.

Анна Капустина, Тюмень