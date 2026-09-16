Цены в нижегородской промышленности в августе выросли на 1,8%

Цены производителей промтоваров в Нижегородской области в августе 2026 года увеличились на 1,8% по сравнению с декабрем 2025 года. По сравнению с июлем индекс цен не изменился, следует из материалов Нижегородстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Больше остальных, на 35,9%, выросли цены в производстве кокса и нефтепродуктов. Стоимость ремонта и монтажа машин и оборудования увеличилась на 19,9%.

В производстве прочих транспортных средств и оборудования цены выросли на 11,6%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 9,8%.

В химической промышленности зафиксировали рост на 8,5%.

Как писал «Ъ», индекс цен нижегородских производителей промтоваров за шесть месяцев 2026 года увеличился на 2,8%.

Егор Емельянов