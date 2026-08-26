Цены в нижегородской промышленности за полгода выросли на 2,8%

Цены производителей промтоваров в Нижегородской области за шесть месяцев 2026 года увеличились на 2,8% по сравнению с декабрем 2025 года. В июле по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен остался прежним, следует из материалов Нижегородстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Больше остальных — на 11,2% и 8,3% соответственно — подорожали услуги по передаче горячей воды и водоснабжению. Стоимость электроэнергии увеличилась на 8,1%. Цены в химической промышленности выросли на 7,8%, в металлургии — на 5,8%.

Как писал «Ъ-Приволжье», индекс цен нижегородских производителей промтоваров за пять месяцев 2026 года увеличился на 1,2%. В 2025 году инфляция в нижегородской промышленности составила 5,7%.

Владимир Зубарев