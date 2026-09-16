В Каховском округе третий месяц практически нет связи и интернета

Из-за регулярных атак вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре Херсонской области жители большинства населенных пунктов Каховского округа уже третий месяц живут без связи и интернета. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Из-за ударов ВСУ в большинстве населенных пунктов округа связь и интернет не работают уже третий месяц. Люди не могут нормально дозвониться близким, вызвать скорую, МЧС или связаться с коммунальными службами. В такой ситуации жить тяжело… Связь людям необходимо вернуть как можно быстрее»,— написал господин Сальдо в своих соцсетях.

По его словам, местные власти и бизнес готовят план восстановления инфраструктуры связи, который подразумевает ремонт уцелевшего оборудования, подключение генераторов и оснащение новой техникой. Также в планах запуск работы интернет-провайдера и подключение национального роуминга, чтобы жители могли пользоваться связью независимо от своего оператора.

Согласно официальным документам, в Каховском муниципальном округе в начале 2022 года проживало более 70 тыс. человек.

Ранее власти Херсонской области объявили, что все объекты критической инфраструктуры Геническа, Каховки, Новой Каховки и Скадовска, а также все образовательные учреждения региона будут в кратчайшие сроки обеспечены резервными источниками питания. Сам учебный процесс в школах проводят при необходимости в смешанном режиме: дистанционно и фактически.

Александр Дремлюгин, Симферополь