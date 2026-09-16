В Каховском округе третий месяц практически нет связи и интернета
Из-за регулярных атак вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре Херсонской области жители большинства населенных пунктов Каховского округа уже третий месяц живут без связи и интернета. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Из-за ударов ВСУ в большинстве населенных пунктов округа связь и интернет не работают уже третий месяц. Люди не могут нормально дозвониться близким, вызвать скорую, МЧС или связаться с коммунальными службами. В такой ситуации жить тяжело… Связь людям необходимо вернуть как можно быстрее»,— написал господин Сальдо в своих соцсетях.
По его словам, местные власти и бизнес готовят план восстановления инфраструктуры связи, который подразумевает ремонт уцелевшего оборудования, подключение генераторов и оснащение новой техникой. Также в планах запуск работы интернет-провайдера и подключение национального роуминга, чтобы жители могли пользоваться связью независимо от своего оператора.
Согласно официальным документам, в Каховском муниципальном округе в начале 2022 года проживало более 70 тыс. человек.
Ранее власти Херсонской области объявили, что все объекты критической инфраструктуры Геническа, Каховки, Новой Каховки и Скадовска, а также все образовательные учреждения региона будут в кратчайшие сроки обеспечены резервными источниками питания. Сам учебный процесс в школах проводят при необходимости в смешанном режиме: дистанционно и фактически.
Национальный роуминг в данном случае означает не автоматическое восстановление поврежденной инфраструктуры, а доступ абонентов к сохранившимся сетям других операторов через межоператорские соглашения. Такой режим может обеспечить связь до завершения ремонта, но зависит от наличия в конкретном населенном пункте доступной сети-партнера: в новых регионах его внедрение шло постепенно именно потому, что федеральные операторы не имели там собственных сетей и должны были договариваться с местными компаниями.
В июне 2023 года Минцифры Херсонской области и специалисты операторов «+7 Телеком» и «Мир Телеком» уже восстанавливали связь в Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке, несмотря на затопление и обстрелы. Этот опыт показывает, что для возвращения связи требуется координация властей и операторов на местах; одного подключения роуминга недостаточно, если в зоне нет работающей сети, к которой можно подключить абонентов.