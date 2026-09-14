«Черных оружейников» задержали в пяти регионах Черноземья

В 43 регионах России ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 111 человек, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их продаже. В Черноземье «черные оружейники» задержаны в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях. Об этом 14 сентября сообщил Центр общественных связей ФСБ России (ЦОС ФСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего из незаконного оборота изъяли 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ и 92 тыс. патронов разных калибров. Остановлена деятельность 37 подпольных мастерских. Изъятые предметы направлены для проведения криминалистических исследований, по результатам которых будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.

ЦОС ФСБ поделился оперативными кадрами:

В конце июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Белгородской области были возбуждены уголовные дела в отношении четырех сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов — до 10 лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств — до 12 лет лишения свободы). Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Денис Данилов