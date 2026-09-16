Фильм «Курьер» Скотта Во выйдет в российский прокат 17 сентября

17 сентября в российский прокат выйдет снятый в Австралии фильм Скотта Во «Курьер» (Runner) с Аланом Ритчсоном и Оуэном Уилсоном в главных ролях. Актерское амплуа Алана Ритчсона, послужившего 3D-моделью для образа Беовульфа в фильме Роберта Земекиса (2007), лучше всего описывается названием фильма Уолтера Андраса Куадрадо «Военная машина». Вот и здесь он выступает в роли Хэнка Мэлоуна, ветерана Афганистана, едва не спившегося по возвращении с театра боевых действий, похоронившего маленькую дочь и брошенного женой. Действие начинается в день, когда он получает медальку общества анонимных алкоголиков за год трезвости.

Начало интригует. Хэнк заучивает за завтраком французские фразы «Кот предпочитает синюю пижаму» и «Кот ест пиццу в автобусе». Сразу же заподозришь в нем агента спецслужб. Похожие, бессмысленные для непосвященных фразы радио Лондона транслировало во время Второй мировой войны бойцам французского Сопротивления. Слышишь: «У Жана длинные усы». Понимаешь: «Высадка в Нормандии переносится». Но все прозаичнее. Французский наша военная машина учит в память о дочурке, а работает в службе доставки. Правда, в доставке особо ценных посылок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спасти рядовую печень».